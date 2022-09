Maltempo, in Campania previsto peggioramento: allerta Arancione

Giovedì 29 settembre 2022 - 13:55

Dalle 18 in molte zone della regione, rischio frane e allagamenti

Napoli, 29 set. (askanews) – La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo dalle 18 di oggi previsto un peggioramento del maltempo. Il Centro Funzionale, considerato il peggioramento previsto, ha valutato una criticità di livello Arancione sulle zone 1, 2,3,5 (Piana campana, Napoli, isole, Area vesuviana, Alto Volturno e Matese, Costiera sorrentino-smalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele), Gialla sul resto della regione. Previsti temporali anche di forte intensità e un conseguente rischio idrogeologico con possibili frane, instabilità di versante, colate rapide di fango, caduta massi, allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua. La Protezione civile della Regione Campania richiama i sindaci “alla massima attenzione, attivando i Centri operativi comunali, attuando tutte le norme previste dai piani di Protezione civile e a valutare il rischio sul territorio di propria competenza adottando le dovute misure di mitigazione del rischio e messa in sicurezza del territorio e di tutela dei cittadini”. Si ricorda che è pericoloso “sostare ai piani bassi degli edifici e negli scantinati, nonché transitare nei sottopassi, nelle aree ribassate dove possono arrivare acqua e detriti poiché l’acqua potrebbe scendere dalle zone più alte, mista a fango e materiale vario anche in assenza di pioggia. In caso di necessità, salire ai piani alti dei palazzi”.