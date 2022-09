In 24 ore 37.522 nuovi casi e 30 morti per il Covid-19 ( tasso di positività al 18,9%)

Giovedì 29 settembre 2022 - 17:11

Salgono anche i ricoveri

Roma, 29 set. (askanews) – E’ di 37.522 contagiati dal Sars-Cov-2 il bilancio delle ultime 24 ore in Italia secondo i dati del bollettino del ministero della Salute. Sono 30 i decessi per il Covid-19. I guariti sono 20.719. E sono in aumento i ricoveri sia in terapia intensiva (+2) che nelle aree mediche (+134).Con 198.119 tamponi processati, il tasso di positività è al 18,9% (+0,5%).Sono 140.732.854 le dosi di vaccino somministrate in totale.Mpd/Int14