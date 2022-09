Farmaè sceglie l’AI di Vedrai per aumentare la marginalità

Giovedì 29 settembre 2022 - 15:38

L'Intelligenza Artificiale a supporto imprenditori e manager

Roma, 29 set. (askanews) – Intercettare e prevedere la richiesta dei consumatori, per strutturare preventivamente e dinamicamente l’offerta in relazione al mercato: è con questo obiettivo che Farmaè S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e piattaforma leader in Italia nei settori healthcare, beauty e wellness, ha deciso di affidarsi all’Intelligenza Artificiale di Vedrai, società specializzata nello sviluppo di soluzioni basate su AI per supportare le decisioni di imprenditori e manager. Lo scopo è effettuare analisi di prezzo quotidiane su 2.500 prodotti che compongono l’offerta di Farmaè, per aumentare la marginalità dei prodotti. Il progetto è andato live a dicembre 2021, nei primi mesi il modello si è adattato e ora sta iniziando a far crescere la marginalità, confermando l’efficacia dell’investimento.Per farlo, Vedrai ha messo a disposizione i suoi Agenti Virtuali, in grado di analizzare milioni di dati interni e variabili esterne per calcolare l’impatto futuro di ogni decisione aziendale: nello specifico Farmaè ha utilizzato l’agente virtuale Frank, che monitora i trend di mercato e prevede la curva di domanda dei diversi prodotti anche in funzione di variabili come il prezzo, e il modulo dynamic pricing. Ma l’evoluzione delle diverse opportunità di sviluppo dell’Intelligenza Artificiale, aggregata al modello di business di Vedrai, non sarà in relazione al solo dynamic pricing, bensì vedrà coinvolta nei prossimi anni ogni area di business così da affrontare l’importante crescita dei volumi secondo criteri qualitativi e quantitativi di gestione automatizzata, dinamica e sincrona delle principali KPI di riferimento delle leve operative: dagli acquisti, al marketing, alla logistica fino all’impatto finanziario.Nel caso specifico di Farmaè, l’Intelligenza Artificiale di Vedrai ha elaborato i dati storici derivanti dall’e-commerce e dal magazzino per trasformarli in indicatori di sintesi: con il supporto dell’agente virtuale Frank l’azienda ha potuto raccogliere informazioni relative al cliente e ottimizzare il motore di ricerca interno per permettere ai clienti di trovare immediato riscontro tra le loro ricerche e l’offerta di prodotti. Infine, grazie al dynamic pricing è stato possibile adattare in tempo reale l’offerta al mercato e alle sue variabili.“La collaborazione con Vedrai ci consentirà di proseguire il nostro percorso di innovazione e di adattamento alle numerose sfide di un mercato in veloce cambiamento, a cui abbiamo saputo rispondere con un modello di business efficace, un ampliamento dell’offerta con l’entrata in nuovi mercati, e costanti investimenti su diversi piani, dal tecnologico al logistico e al marketing”, commenta Riccardo Iacometti, Founder e Amministratore Delegato di Farmaè. “A guidarci è la volontà di porre al centro di ogni attività il cliente, per rispondere in modo immediato, veloce e pragmatico ad ogni sua esigenza, assicurandogli una customer experience unica”.“L’Intelligenza Artificiale è una grande opportunità per il mondo retail: le aziende del settore salute e benessere, in particolare, possono beneficiarne per interpretare e prevedere eventi che possono avere un impatto sul comparto o i cambiamenti nel comportamento e nelle esigenze della clientela per adattare dinamicamente la propria offerta in base all’evoluzione del mercato”, dichiara Renato De Marco, Presales Manager di Vedrai SpA. “Farmaè è un’azienda all’avanguardia nel proprio settore e i nostri agenti virtuali possono dare grande contributo per aumentare il vantaggio competitivo della sua offerta”.Come ulteriore, possibile, sviluppo futuro della collaborazione tra Vedrai e Farmaè, Vedrai ha messo a disposizione anche James, l’agente virtuale che supporta il CEO fornendo una panoramica complessiva dell’andamento aziendale e simulando diversi scenari di allocazione di budget per osservare i risultati futuri a parità di condizioni. Obiettivo specifico, in futuro, è far lavorare insieme James e Frank in relazione agli scenari di dynamic pricing. Per esempio, laddove Farmaè volesse alzare lo scontrino medio dei prodotti a catalogo, James potrebbe valutare quale impatto tale scelta avrebbe sull’EBITDA e sulle vendite, e di conseguenza dare input specifici a Frank. Mediante l’integrazione degli agenti virtuali, quindi, Vedrai è in grado di sviluppare una sorta di “azienda virtuale” che lavora a supporto di Farmaè per effettuare simulazioni utili a comprendere oggi l’impatto futuro di ogni decisione aziendale.