Campagna di comunicazione di R. Lombardia contro spreco alimentare

Per accrescere la sensibilità e la consapevolezza dei cittadini

Milano, 29 set. (askanews) – In occasione della “Giornata internazionale della consapevolezza sugli sprechi e le perdite alimentari” che si celebra oggi, Regione Lombardia lancia una campagna di comunicazione digitale mirata a sensibilizzare i cittadini lombardi sul tema degli sprechi e della sostenibilità alimentare. Intitolata “Non sprecare una storia d’amore”, la campagna fa leva sul profondo rapporto degli italiani con il buon cibo, evidenziando però come questo rapporto non sia, a oggi, tra i più rispettosi e funzionali. L’obiettivo è accrescere la sensibilità e la consapevolezza dei cittadini sul tema attraverso una serie di contenuti social ricchi di dati, consigli su come ridurre la propria quota di spreco, collaborazioni con volti noti dello spettacolo e influencer e non da ultimo con il coinvolgimento di alcune realtà associative molto attive nel contrasto dello spreco e della povertà. Testimonial d’eccezione è Flavio Montrucchio, noto conduttore televisivo ed “esperto di storie d’amore”. Al suo fianco la green mentor Elisa Casali e altri giovani personaggi emergenti sul web tra cui l’imitatrice digitale Valentina Barbieri e la travel creator Matilde Silvestri, in arte Travel Mati.Lo ha annunciato la stessa Regione, ricordando che secondo il report 2022 del “Waste watcher international observatory”, monitorato da Ipsos per la campagna “Spreco Zero” di Last Minute Market, ogni anno in Italia ciascuno di noi spreca circa 29 kg di cibo ancora utilizzabile, causando un danno economico di oltre 7 miliardi di euro che interessa famiglie e imprese. Il peso di questi dati e l’impatto ambientale e sociale di questo fenomeno richiedono comportamenti più attivi e consapevoli, nell’ottica di rendere la nostra società più sostenibile e giusta.“Regione Lombardia vuole contribuire a eliminare lo spreco di cibo, che non è mai un rifiuto ma sempre una risorsa” ha dichiarato l’assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, sottolineando che “un vero sviluppo deve essere sostenibile e questa campagna aiuterà a sensibilizzare sulla necessità di ridurre gli sprechi e sviluppare l’economia circolare anche in campo alimentare”.Il progetto di comunicazione si inserisce nel quadro del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato a maggio 2022 e sarà protagonista anche durante i tre giorni dedicati al Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, in programma dal 19 al 22 ottobre a Milano. L’appuntamento metterà al centro, come di consueto, i temi più rilevanti nell’ambito della transizione ecologica, che per essere autenticamente sostenibile deve essere in grado di abbracciare tanto l’ambito ambientale, quanto economico e sociale.