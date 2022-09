Toscana, 66 mila euro da Regione per Padule di Fucecchio

Mercoledì 28 settembre 2022 - 18:27

Monni: "ecosistema delicato, importante per uccelli acquatici"

Firenze, 28 set. (askanews) – Con un contributo di 66.000 euro in tre anni la Regione Toscana finanzierà attività di manutenzione ordinaria necessarie nella riserva naturale regionale Padule di Fucecchio in località ‘Le Morette’ (Comune di Ponte Buggianese PT), un’area umida con funzione di ritenuta idrica ove trovano rifugio specie rare e di particolare interesse naturalistico in comodato d’uso alla Regione a seguito di un accordo tra l’amministrazione regionale e la Provincia di Pistoia. Questo è quanto stabilito da un accordo di collaborazione tra la Regione e il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessora all’ambiente Monia Monni.“Il sistema Padule di Fucecchio-Lago di Sibolla è un ecosistema delicato, riconosciuto anche a livello internazionale importante per gli uccelli acquatici, che necessita cura e manutenzione – spiega l’assessora Monni – E’ essenziale che sia assicurata la corretta regimazione delle acque dell’area umida, per il mantenimento della particolarità di questo straordinario ambiente naturale. Inoltre servono attività di manutenzione ordinaria, come lo sfalcio della cannella, la cura delle piante e delle essenze naturali, la pulizia e la manutenzione dei canali, dei chiari, del bosco e del sottobosco, oltre che quelle delle strade e dei percorsi escursionistici. Quest’area è una ricchezza e come tale va curata e tutelata. Dato che la Regione ha in comodato l’area delle Morette, che della riserva naturale regionale Padule di Fucecchio fa parte a tutti gli effetti, se ne prenderà cura come dovuto attraverso l’azione del Consorzio”.