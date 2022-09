Samantha Cristoforetti riceve “la chiave” dell’Iss e ne assume il comando

Mercoledì 28 settembre 2022 - 16:20

Inizia la missione 68, è la prima donna

Roma, 28 set. (askanews) – Il passaggio delle chiavi e il suono della campanella: l’astronauta italiana dell’Agenzia spaziale europea, Samantha Cristoforetti, è la nuova comandante della Stazione Spaziale Internazionale. “Samantha riceve le chiavi di casa”, ha commentato emozionato il presidente dell’Asi, Giorgio Saccoccia. “Abbiamo apprezzato molto il tuo lavoro e la tua leadership – ha detto emozionata Cristoforetti rivolgendosi all’attuale comandante dell’equipaggio della Spedizione 67, il russo Oleg Artemyev – che domani rientrerà sulla Terra insieme a Denis Matveey e Sergey Korsakov – non solo il tuo lavoro assiduo ma anche con il tuo calore umano e la tua generosità, la tua leggerezza. Siamo diventati la prima famiglia spaziale”.AstroSamantha è la prima donna europea a rivestire questo ruolo, già assunto dai colleghi del corpo astronauti dell’Esa Frank De Winne, Alexander Gerst, Luca Parmitano e Thomas Pesquet.L’astronauta italiana resterà alla guida della Iss fino alla sua partenza per fare rientro sulla Terra in programma a ottobre.Ssa-Lcp/Int2