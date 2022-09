Lombardia, schema accordo Regione-Ministero su Terzo Settore

Mercoledì 28 settembre 2022 - 01:20

Per sostegno ad attività

Milano, 28 set. (askanews) – La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessorato a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, ha approvato la delibera relativa allo schema di accordo di programma con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale e di fondazioni del Terzo settore.La dotazione finanziaria ammonta a euro 9.609.600 totali, ripartiti in 3.459.456 euro per il 2022, 2.946.944 euro per il 2023 e 3.203.200 euro per il 2024. “Con l’approvazione di questa delibera – ha dichiarato l’assessore regionale Alessandra Locatelli – Regione Lombardia conferma il suo sostegno concreto alle tante realtà del Terzo settore che operano sul territorio e che, anche durante la fase più dura dell’emergenza pandemica, lavorando in sinergia con le istituzioni, hanno svolto un ruolo decisivo per far fronte alle molteplici esigenze di natura sociale e sociosanitaria”.“Il ruolo attivo del terzo settore – ha aggiunto l’assessore – è strategico per affrontare le nuove sfide che il mutato contesto sociale ed economico ha evidenziato, ma è anche un’opportunità e una risorsa per sviluppare nuove modalità di programmazione degli interventi sul territorio. Con lo stanziamento di queste risorse sarà possibile sostenere progetti che possano integrarsi con la programmazione regionale e con le iniziative in corso sul territorio ed essere capaci di produrre risultati di miglioramento concreti e duraturi nel quadro della strategia regionale di sviluppo sostenibile”.Gli interventi programmati dovranno perseguire gli obiettivi individuati nell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile e che riguardano, per citarne alcuni, il contrasto alla povertà, la promozione di un’agricoltura sostenibile, salute e benessere, un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, il raggiungimento dell’uguaglianza di genere e l’empowerment di tutte le donne e le ragazze e un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti.