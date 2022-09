Coronavirus, Veneto: altri 5.202 positivi e due decessi

Mercoledì 28 settembre 2022 - 11:19

44.617 in isolamento

Venezia, 28 set. (askanews) – Sono 5.202 i nuovi positivi a coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore, si registrano 2 decessi, in isolamento si trovano 44.617 persone.Lo comunica il bollettino covid della Regione Veneto.Sul fronte dei ricoveri sono 318 in area non critica (+29), 10 in terapia intensiva (+4).