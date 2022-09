Arte, esposte in Consiglio Toscana opere finaliste del Catarsini

Mercoledì 28 settembre 2022 - 18:28

Il Premio giunto alla ventesima edizione

Firenze, 28 set. (askanews) – Approdano allo spazio espositivo Ciampi di palazzo del Pegaso le 15 opere finaliste della ventesima edizione del Premio Catarsini ‘L’arte vera affascinante amica’. Un premio, dedicato alle opere di pittura e grafica riservato agli studenti delle scuole superiori della Regione Toscana.“Una delle mostre più belle che abbiamo ospitato in questi anni”, l’ha definita il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo nel corso dell’inaugurazione che si è tenuta questa mattina, sottolineando come, grazie al Premio istituito dalla Fondazione Alfredo Catarsini 1899 “i giovani, attraverso le loro capacità e competenze, riescano a traguardare verso il futuro uno tra gli artisti contemporanei più importanti che la Toscana è riuscita a esprimere”. “Sapere che i turisti di tutto il mondo potranno vedere le loro opere e conoscere la figura di Alfredo Catarsini mi riempie il cuore”, ha aggiunto.Della figura di Catarsini ha parlato la consigliera regionale Valentina Mercanti: “Un artista centrale per la Versilia, per la provincia di Lucca, ma anche per la Toscana – ha detto – che abbiamo voluto promuovere e valorizzare attraverso la collaborazione con la Fondazione. Grazie al coinvolgimento delle scuole si contribuisce a far crescere il senso dell’arte e della bellezza anche nei giovani”.Le opere di questa edizione del premio sono ispirate al romanzo di Catarsini “Giorni neri”, riedito nel giugno 2021 da La nave di Teseo