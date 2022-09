Toscana, a San Vicenzo si è chiusa l’edizione 2022 di Immagina

Martedì 27 settembre 2022 - 17:47

La grande kermesse di musica e sport al fianco di Unicef

Firenze, 27 set. (askanews) – 463 atleti over 50 che si sono sfidati sui campi da gioco durante la 28ª edizione delle Olimpiadi 50&Più. L’appuntamento, tra i più attesi e i più importanti firmati 50&Più, si inserisce all’interno di un evento dal respiro più ampio: ‘Immagina 2022’ che comprende anche le semifinali della 19ª edizione di ‘Italia In Canto’. La kermesse di fine estate – andata in scena presso il Garden Toscana Resort di San Vincenzo, in provincia di Livorno – ha visto 50&Più al fianco di UNICEF, Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, che dal 1946 tutela i diritti dei bambini e delle bambine nel mondo garantendo salute, uguaglianza, istruzione e protezione.Gli atleti – 252 donne e 211 uomini – si sono sfidati in undici discipline olimpiche, dalle bocce singolo e doppio misto alle freccette, alla marcia e all’arco e ancora basket, tennis singolo e doppio, nuoto (stile libero e rana), ping-pong, maratona e ciclismo. Le 50&Più Provinciali in base al numero degli iscritti sono state divise in quattro categorie. Come di consueto, gli atleti e gli ospiti hanno avuto occasione di rilassarsi con una passeggiata in bicicletta accompagnati da Francesco Moser, un ospite fisso degli appuntamenti sportivi di 50&Più e già maglia rosa al Giro d’Italia del 1979.