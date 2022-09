Vendemmia, a ottobre iniziative nei vigneti e nelle cantine lombarde

Lunedì 26 settembre 2022 - 10:09

Prosegue "Cantine aperte in vendemmia" di Mtv per grandi e piccini

Milano, 26 set. (askanews) – Prosegue anche per tutto il mese di ottobre, l’edizione 2022 di “Cantine aperte in vendemmia”, l’iniziativa promossa a settembre dal Movimento turismo del vino (Mtv) della Lombardia.“Quest’anno la rassegna riserva particolare attenzione ai bambini e ai ragazzi” ha dichiarato il presidente di Mtv Lombardia, Carlo Pietrasanta, spiegando “pensiamo infatti che sia molto positivo per loro entrare in contatto fin da piccoli con il mondo del vino, che rimane prima di tutto un prodotto della natura”.Numerose e particolarmente creative le proposte delle tante aziende che hanno aderito all’iniziativa: Guerci a Casteggio(Pavia), Zerbosco a Montù Beccaria (Pavia), Medolago Albani a Trescore Balneario (Bergamo), Pecis a San Paolo d’Argon (Bergamo), Bertelegna a Rocca Susella (Pavia), Pietrasanta a San Colombano al Lambro (Milano), Fradé a Borgo Priolo (Pavia), Panizzari a San Colombano al Lambro (Milano) apriranno i cancelli delle loro vigne per fare sperimentare di persona le attività che da sempre segnano il primo passo del cammino che porta l’uva a trasformarsi in vino: raccolta e pigiatura.Nato nel 1993, il Movimento turismo del vino è un’associazione che annovera circa mille fra le più prestigiose cantine d’Italia con i seguenti obiettivi: promuovere la cultura del vino attraverso le visite ai luoghi di produzione, sostenere l’incremento del turismo nelle aree a vocazione vitivinicola, qualificare i servizi turistici delle cantine, incrementare le prospettive economiche e occupazionali dei territori del vino.