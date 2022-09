Lunedì 26 settembre 2022 - 10:54

Azienda: obiettivo è portare avanti la strategia di crescita

Milano, 26 set. (askanews) – Gianluca Monfrecola è il nuovo managing director di Banco Fresco, il brand specializzato nel commercio al dettaglio di prodotti freschi e freschissimi presente in Lombardia e Piemonte. Lo ha annunciato la stessa società, spiegando che Monfrecola “avrà come obiettivo quello di portare avanti la strategia di crescita dell’insegna, che prevede lo sviluppo dei punti vendita sul territorio nazionale, e valorizzare in Italia il modello aziendale”.Classe 1976, Monfrecola vanta una carriera di oltre vent’anni nel settore del retail. Dal 2003, e per oltre otto anni, è stato Coordinatore regionale vendite di Lidl Italia per i punti vendita della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, esperienza che l’ha portato nel 2012 a diventare direttore vendite di Eurospin centro Italia, cui facevano capo 254 punti vendita. Nel 2017 sbarca in Tedi con il ruolo di presidente e amministratore delegato, guidando il marchio sin dall’ingresso nel mercato italiano, con l’apertura di 85 punti vendita in meno di quattro anni.“Il settore della Gdo è in continua trasformazione e sono tante le sfide che ci aspettano nei prossimi mesi, sarà pertanto fondamentale focalizzarsi sul nostro modello, unico nel suo genere, e sui valori di Banco Fresco, a partire dall’altissima qualità dei prodotti, venduti al miglior prezzo, e con un approccio sostenibile” ha dichiarato il manager, concludendo “continueremo inoltre a puntare sulle persone, consapevoli che solo con il lavoro di squadra si possono raggiungere traguardi importanti”.