FdI Lazio: mascherine, Regione nega responsabilità del presidente

Venerdì 23 settembre 2022 - 18:36

Tenta di confondere l'opinione pubblica

Roma, 23 set. (askanews) – “Quando è sotto accusa l’Amministrazione del Lazio tenta di confondere l’opinione pubblica. Lo hanno fatto di nuovo in merito alla notizia dell’indagine della Corte dei Conti sulla vicenda dell’affidamento alla Eco.Tech per l’acquisto di mascherine. Nella nota diramata dall’Ente di via Colombo si cita il parere dell’Anac, che comunque non sminuisce l’indagine della Corte dei Conti, alla luce della quale sarebbe auspicabile che L’Anac riaprisse la questione. Evidentemente la Regione Lazio sta cercando di alleggerire il carico di responsabilità del Presidente. In tal caso si tratta di capire su chi vogliono far ricadere la colpa della famigerata commessa costata oltre dieci milioni di euro alle casse regionali, una scellerata operazione che cancella definitivamente la narrazione della buona amministrazione Pd”. Così, in un comunicato, i consiglieri regionali del Lazio di Fratelli d’Italia.