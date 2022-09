Giovedì 22 settembre 2022 - 17:22

Vino, il 21 e 22 ottobre in Valle Laghi torna l’evento sul Reboro

Rosso da appassimento trentino incontra il pavese Buttafuoco Storico

Milano, 22 set. (askanews) – Venerdì 21 e sabato 22 ottobre prossimi torna nella Valle dei Laghi, la piccola vallata appena sopra Riva del Garda in provincia di Trento, l’appuntamento con “Reboro. Territorio e Passione” organizzato dall'”Associazione Vignaioli del Vino Santo Trentino Doc” per far conoscere e approfondire questo vino da appassimento. Per questa quinta edizione, come da tradizione, il Reboro ospiterà un altro grande vino come il Buttafuoco Storico proveniente dall’Oltrepò Pavese, in un gemellaggio che permetterà di apprezzare similitudini e differenze tra i due territori e le loro etichette.Ad aprire l’evento venerdì alle 10 sarà il convegno scientifico “Qualità e certificazioni. Il vino tra disciplinari e produttori” tenuto da Alessandro Torcoli nell’Antica Distilleria da Lorenzin a Santa Massenza (Trento). A seguire, l’appuntamento è all’Azienda Agricola Francesco Poli con la degustazione guidata “Reboro e Buttafuoco Storico – Assaggi a confronto”, degustazione di 8 calici di vino con la presenza dei Vignaioli della Valle dei Laghi e dell’Oltrepò Pavese.Sabato dalle 10 alle 18 è previsto un tour nelle cantine della Valle dei Laghi, dove ogni vignaiolo trentino ospiterà un collega lombardo, dando la possibilità a tutti gli ospiti di degustare entrambe le etichette. I tour per piccoli gruppi e su prenotazione partiranno dalla “Casa Caveau Vino Santo”, luogo che narra e valorizza la tradizione dell’appassimento, per continuare poi nelle cantine, con abbinamenti di finger food del territorio. Nel tour sono comprese le cantine Francesco Poli (Santa Massenza), Maxentia (Santa Massenza), Giovanni Poli (Santa Massenza), Gino Pedrotti (Lago di Cavedine), Pisoni (Pergolese) e Pravis (Lasino).In occasione della manifestazione, dalle 19 di sabato lo chef Peter Brunel proporrà nel suo ristorante una stella Michelin ad Arco (Trento) uno speciale menu con piatti creati appositamente per l’evento, a cui saranno abbinati Reboro e Buttafuoco Storico.