Giovedì 22 settembre 2022 - 16:53

Studenti feriti nel crollo di una scala al Globe Theatre di Villa Borghese. Gualtieri: fatto grave

Coinvolti gli studenti di una sucola abruzzese, nessuno è rimasto ferito in modo grave

Roma, 22 set. (askanews) – Una scala del Globe Theatre, il teatro all’interno di Villa Borghese a Roma, è crollata al termine di uno spettacolo per le scolaresche. Lo spettacolo era appena terminato e i ragazzi stavano uscendo quando la scala ha ceduto. I vigili del fuoco intervenuti hanno soccorso i ragazzi coinvolti, studenti di una scuola abruzzese, e messo in sicurezza la struttura.“Undici feriti e uno trattato sul posto”, ha comunicato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato giunto al Globe Theatre di Roma per verificare i soccorsi. “Si tratta di due feriti trasportati al Gemelli, due al San Camillo, due a Umberto I, due al Santo Spirito, due al Bambino Gesù e uno al San Giovanni. Hanno tutti riportato traumi da caduta, sono in corso tutti gli esami clinici e sono tutti vigili e collaboranti. Al triage sono risultati tutti codici verdi e gialli, due le situazioni meritevoli di maggior approfondimento e sono relative ai due feriti trasportati uno al San Camillo e uno al Policlinico Gemelli, ma nessuno in condizioni preoccupanti. I soccorsi sono stati tempestivi ed è stato avvisato il responsabile dell’ufficio scolastico regionale”.Anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri si è recato in sopralluogo al Globe Theatre: “Confermo che fortunatamente non c’è nessun ferito grave. Apparentemente sembra che si siano sganciate le piastre di tenuta della rampa posteriore esterna, è un fatto grave, ci spiace molto per i ragazzi coinvolti e bisogna accertare le responsabilità”. Ora il Globe “verrà dichiarato inagibile e non sappiamo quanto rimarrà chiuso”. Ma il crollo – ha ribadito il sindaco – è “davvero un episodio molto grave. Bisogna fare chiarezza con grande attenzione e severità per capire chi e dove ha sbagliato”. Per quanto riguarda le cause “al momento non ci sono ipotesi e sono in atto i rilievi degli esperti. I lavori di manutenzione del Globe Theatre vengono fatti ogni due anni e ci risulta che siano sono stati effettuati regolarmente nel 2021”, ha concluso Gualtieri.Sis/Bet/Int14