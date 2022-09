Giovedì 22 settembre 2022 - 18:27

Sisma Genova, stop treni per verifiche su linee La Spezia e Milano

Trenitalia: nessun treno è rimasto fermo sui binari

CONDIVIDI SU:





















Genova , 22 set. (askanews) – Circolazione sospesa in via precauzionale dalle 15.50 sulla linea Genova-La Spezia tra le stazioni di Genova Brignole e Santa Margherita e nella tratta Genova-Ronco Scrivia sulla linea Genova-Milano, a seguito delle scosse di terremoto avvertite questo pomeriggio in Liguria.Trenitalia ha reso noto che nessun treno è rimasto fermo lungo le linee. Il provvedimento si è reso necessario per consentire ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana le necessarie verifiche dello stato della linea.