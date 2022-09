Giovedì 22 settembre 2022 - 18:44

RemTech, Patassini: questione ambientale è diventata strategica

Fondamentale per l'Italia, l'Europa e altri paesi

Ferrara, 22 set. (askanews) – “RemTech 2022 è finalmente in presenza e offre la possibilità di tornare a confrontarsi insieme. La questione ambientale è diventata una questione strategica fondamentale non solo per ogni comunità ma per ogni Paese, sia europeo che internazionale”. Lo ha spiegato il deputato della Lega, Tullio Patassini, a margine di un incontro a RemTech Expo a Ferrara.“Oggi diventa fondamentale poter pensare al recupero di aree dismesse, alle bonifiche e a una sostenibilità ambientale che sia anche economica e sociale – ha aggiunto Patassini -. Il nostro Bel Paese che ha qualche macchia, può tornare a diventare bello ma per questo serve una sinergia tra pubblico, pubblica amministrazione, privato e tutti coloro che sono interessati a migliorare l’ambiente”.In questo modo, secondo il deputato “possiamo migliorare la salute umana, ridurre fondamentalmente il consumo di suolo, ma in particolare possiamo creare delle buone pratiche che poi si possono esportare in altri paesi. La transizione ecologica nei Paesi in via di sviluppo può arrivare solo se noi esportiamo buone pratiche dai Paesi occidentali”.