Giovedì 22 settembre 2022 - 18:28

Globe Theatre, D’Amato: grazie alla macchina dei soccorsi

Un ferito già dimesso e due in dimissione

CONDIVIDI SU:





















Roma, 22 set. (askanews) – “Ringrazio la macchina dei soccorsi che è stata tempestiva per il Globe Theatre e sono in costante contatto con il sindaco Gualtieri per gli aggiornamenti sulle condizioni dei ragazzi. Un ferito già dimesso e due in dimissione”. Così l’assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato.