Giovedì 22 settembre 2022 - 16:47

Globe Theatre, D’Amato: 11 feriti, nessuno preoccupante

Su due approfondimenti in corso, i dettagli

Roma, 22 set. (askanews) – “Undici feriti e uno trattato sul posto”. Lo comunica l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato giunto al Globe Theatre di Roma per verificare i soccorsi. “Si tratta di due feriti trasportati al Gemelli, due al San Camillo, due a Umberto I, due al Santo Spirito, due al Bambino Gesù e uno al San Giovanni. Hanno tutti riportato traumi da caduta, sono in corso tutti gli esami clinici e sono tutti vigili e collaboranti. Al triage sono risultati tutti codici verdi e gialli, due le situazioni meritevoli di maggior approfondimento e sono relative ai due feriti trasportati uno al San Camillo e uno al Policlinico Gemelli, ma nessuno in condizioni preoccupanti. I soccorsi sono stati tempestivi ed è stato avvisato responsabile ufficio scolastico regionale”.