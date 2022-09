Mercoledì 21 settembre 2022 - 12:00

Veneto, Zaia: Mario Cenedese imprenditore modello dedito a lavoro

La morte del fondatore della Idealstile di Susegana

Treviso, 21 set. (askanews) – “Mario Cenedese era un uomo che aveva fatto del lavoro e del sacrificio motivi di vita, un esempio per la sua famiglia e per tutti coloro che l’hanno conosciuto. Voglio ricordarlo come modello di veneto dedito ai suoi affetti e al lavoro, un uomo che aveva saputo costruire la propria fortuna con sacrificio a partire dall’esperienza di emigrante. Tanti i valori che ha saputo esprimere. Non ultima la dedizione al volontariato che esercitava sotto il cappello di alpino”.E’ questo il ricordo del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, dell’imprenditore Mario Cenedese, imprenditore, fondatore della Idealstile srl di Susegana, oggi azienda leader gestita dai figli, e alpino scomparso a 87 anni. “E’ importante ricordare figure come quella di Mario, uomini capaci di mettere il sacrificio al primo posto – continua il Governatore -. Porgo le mie condoglianze e quelle della Regione del Veneto ai figli e a tutta famiglia Cenedese”.