Mercoledì 21 settembre 2022 - 17:01

Usain Bolt a Milano, ospite in Torre Allianz e in radio

Il pluricampione olimpico testimonial di Allianz Direct

Milano, 21 set. (askanews) – Continua la collaborazione tra Allianz Direct, la compagnia assicurativa diretta del Gruppo Allianz, e Usain Bolt, l’uomo più veloce del mondo e testimonial internazionale di Allianz Direct, protagonista delle campagne pubblicitarie della compagnia da tre anni.Il pluricampione olimpionico sarà a Milano domani, 22 settembre, ospite in mattinata di Radio Deejay nel programma Deejay chiama Italia dei due noti conduttori Linus e Nicola Savino. È proprio negli studi di Radio Deejay che i vincitori del concorso Allianz Direct, “Direct Like a Bolt”, incontreranno dal vivo Usain Bolt per ricevere la Direct Deejay bag contenente speciali premi.Usain Bolt verrà quindi accolto in Torre Allianz, quartier generale del Gruppo assicurativo-finanziario, dove incontrerà i dipendenti di Allianz Direct da DAV Milano by Da Vittorio, firma forte di otto stelle Michelin nel mondo, che ha scelto la Torre Allianz per il suo locale meneghino inaugurato lo scorso luglio.Alessandra Valentini, CEO di Allianz Direct in Italia, sottolinea: “È un grande onore avere Usain Bolt con noi qui a Milano; conoscendolo di persona si possono comprendere i tratti distintivi del più grande campione dell’atletica, che detiene ancora i record del mondo sia dei 100 sia dei 200 metri. Lo contraddistinguono nel carattere la tenacia, il rispetto, lo spirito di sacrificio, la semplicità e la generosità. Siamo orgogliosi di avere Usain come testimonial del nostro brand”.