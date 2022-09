Mercoledì 21 settembre 2022 - 20:33

Roma, Gualtieri visita il Parco di Tor Marancia: un unicum

'Verso il sogno di Cederna: Tor Marancia nel Parco dell'Appia Antica'

CONDIVIDI SU:





















Roma, 21 set. (askanews) – Accoglienza calorosa oggi pomeriggio per il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al Parco di Tor Marancia, riaperto il 2 agosto scorso e oggi teatro di un concerto di pianoforte. “Dopo 10 anni d’attesa, abbiamo restituito alle romane e ai romani, 13 ettari del Parco di Tor Marancia” ricorda Gualtieri sui suoi social, nei quali pubblica le immagini del cordiale benvenuto di spettatrici e spettatori. “Si tratta di una grande area verde all’interno di un parco bellissimo che rappresenta davvero un unicum: ricco di testimonianze storiche e archeologiche, insediamenti residenziali di epoca romana, che convivono con la natura, disegnando un paesaggio straordinario”, aggiunge il sindaco.Gualtieri ricorda il “lavoro complesso, un iter amministrativo difficile per arrivare alla delibera di Giunta con cui davamo il via all’apertura di questa parte del parco, ma che grazie all’impegno degli uffici, del municipio VIII e alla disponibilità del consorzio si è alla fine concretizzato. Una grande soddisfazione per me – sottolinea il primo cittadino – che condivido con gli assessori Maurizio Veloccia e Sabrina Alfonsi, nonché con il Presidente Amedeo Ciaccheri, il Consorzio, i comitati, le associazioni, e tutti coloro i quali tanto si sono impegnati per raggiungere questo bel risultato”. “Un altro passo importante verso il grande sogno di Antonio Cederna: restituire alla città un patrimonio unico al mondo, il Parco di Tor Marancia dentro il Parco dell’Appia Antica. Un sogno che siamo impegnati a realizzare per Roma e tutti noi”, conclude Gualtieri.