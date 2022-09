Mercoledì 21 settembre 2022 - 16:27

Lombardia, intesa Regione-Comune per recupero area dismessa Pavia

Prevede investimento di 17 milioni per opere infrastrutturali

Milano, 21 set. (askanews) – È stato sottoscritto oggi dall’assessore regionale agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, e dal sindaco della città di Pavia lo schema di Protocollo di Intesa finalizzato alla realizzazione di opere infrastrutturali volte a favorire un intervento di rigenerazione urbana del quadrante nord della città di Pavia.“Quello di oggi – ha scritto in una nota l’assessore agli Enti locali – è un primo passo fondamentale di impegno reciproco e di condivisione di un percorso che si formalizzerà in un Accordo di Programma”.L’obiettivo è “promuovere un processo virtuoso di riqualificazione urbana, attraverso la realizzazione di opere infrastrutturali per un importo totale di circa 17 milioni di euro, con un contributo da parte di Regione Lombardia di 6 milioni di euro. Nel centro della città andremo a recuperare un’area industriale dismessa riconsegnandola ai cittadini di Pavia” ha concluso.