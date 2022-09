Mercoledì 21 settembre 2022 - 23:10

“Kebab per tutti”, Kebhouze lancia iniziativa per senzatetto

E apre due nuovi store a Milano

CONDIVIDI SU:





















Roma, 21 set. (askanews) – “Kebab per tutti!”, è il nuovo slogan di Kebhouze, la catena di kebab made in Italy che ha aperto oltre 16 store negli ultimi mesi in tutta Italia e a Ibiza, una mission con la quale l’azienda ha deciso di andare incontro alle esigenze dei consumatori abbassando il prezzo di vendita, lanciando contestualmente anche l’iniziativa sociale in collaborazione con Sosteniamoci Onlus, l’associazione che opera tra Milano e Roma in sostegno di senzatetto e persone in difficoltà economica.Ogni lunedì a Milano i volontari di Sosteniamoci ritirano pasti preparati da Kebhouze per poi consegnarli e distribuirli ai senzatetto della città. Il sostegno alla Onlus avrà poi seguito con altre attività nel corso dei prossimi mesi, come la partecipazione dello staff di Kebhouze a Sosteniamoci per l’Ambiente, un programma di pulizia spontanea dei parchi della città di Milano e Roma da plastica e rifiuti abbandonati e a un’iniziativa speciale in occasione del Natale.“Il kebab di Kebhouze è stato concepito proprio con la prospettiva di rendere questo tipo di street food una scelta quotidiana per tutti i tipi di persona e di palato. Ci siamo resi conto che nei nostri locali si siedono le une accanto alle altre persone in giacca e cravatta in pausa pranzo dall’ufficio, ragazzi, famiglie, studenti e anche persone più adulte” ha dichiarato Oliver Zon, uno dei fondatori della catena. Questo periodo di incremento dei prezzi su quasi tutti i beni ha visto crescere di conseguenza anche i listini menù di molte catene. Kebhouze proprio nell’ottica del nuovo slogan “Kebab per tutti! ha invece apportato dei cambiamenti in senso opposto, abbassando i prezzi: per fare un esempio, tutti i kebab di pollo di Kebhouze vengono 5.90€ invece che 6.50€”.