Mercoledì 21 settembre 2022 - 19:49

Elezioni 2022, Viminale: domenica al voto quasi 51 mln italiani

Di cui 4.741,790 all'estero

Roma, 21 set. (askanews) – Il corpo elettorale per le prossime elezioni politiche, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere, è composto di 50.869.304 elettori di cui 4.741.790 all’estero in cui sono compresi anche i diciottenni che per la prima volta, dopo la recente modifica dell’art. 58 della Costituzione, potranno votare non solo per la Camera dei Deputati ma anche per eleggere il Senato della Repubblica.