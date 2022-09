Mercoledì 21 settembre 2022 - 20:01

Csm, primi due togati eletti d’Ovidio (MI) e Cosentino (Area)

Risultato dello spoglio avviato in Cassazione

Roma, 21 set. (askanews) – Sono Paola d’Ovidio, ex segretario di Magistratura indipendente, e Antonello Cosentino, di Area, i primi due togati eletti al Consiglio superiore della magistratura in rappresentanza dei giudici di legittimità. E’ il risultato dello spoglio avviato oggi dall’ufficio elettorale centrale della Cassazione sulle schede trasmesse da tutti i distretti di Corte d’appello dove 7.911 magistrati domenica e lunedì hanno votato per il rinnovo del plenum di Palazzo del Csm.