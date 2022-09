Martedì 20 settembre 2022 - 17:42

Toscana, si ampliano i lavori agli ospedali della Garfagnana

Bezzini: "occasione importante di riqualificazione"

Firenze, 20 set. (askanews) – Con il via libera arrivato dal Ministero e dalla Conferenza Stato-Regioni gli ospedali di Castelnuovo e Barga in Garfagnana in provincia di Lucca, che insieme compongono il presidio della Valle del Serchio, non saranno più solo completamente adeguati da un punto di vista sismico. A Castelnuovo saranno realizzati anche un nuovo pronto soccorso, un nuovo Day hospital oncologico e ampliato l’obitorio, saranno migliorati i locali che ospitano ortopedia, endoscopia e ambulatori, studi e guardia medica; sarà realizzato un nuovo ingresso e una nuova direzione sanitaria, completato l’adeguamento anticendio dell’ospedale, installati un nuovo gruppo elettrogeno e un nuovo gruppo frigo e demolito l’ex seminario per far posto ad un nuovo parcheggio. A Barga invece saranno migliorati i padiglione E e B che accoglieranno ambulatori polispecialistici, il punto di primo soccorso, medico di continuità assistenziale, Cup, altri uffici, una foresteria per i medici di guardia e locali di supporto per le attività di pulizia. Saranno realizzati anche nuovi spogliatoi e adeguato il blocco operatorio.L’intervento sui due presidi è parte di un un programma di investimenti finanziato con fondi nazionali. Per i due ospedali della Garfagnana erano stati previsti, in prima battuta, solo adeguamenti sismici. Poichè però parte dei lavori sono stati nel frattempo già eseguiti utilizzando altre fonti di finanziamento, l’azienda Usl Toscana Nord Ovest ha chiesto di rimodulare i due interventi. La giunta regionale ha dato il via libera e a seguire è arrivato il nulla osta pure di Ministero e Conferenza Stato-Regioni.Per l’assessore alla salute, Simone Bezzini, si tratta di un’occasione importante per riqualificare i due presidi ed offrire servizi migliori ai cittadini: una mano tesa in questo caso a territori ed ospedali più distanti dai grandi centri, si sofferma l’assessore, perché tutti i cittadini devono poter contare su un’assistenza rapida ed efficace, nello spirito di una sanità pubblica e di una Toscana diffusa che non lascia indietro nessuno. Per il presidente della giunta regionale è un investimento coerente con uno degli obiettivi della legislatura quale la riorganizzazione il potenziamento della sanità territoriale.