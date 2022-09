Martedì 20 settembre 2022 - 15:51

Torino, per Festa di Mezz’autunno concerto “Vibrazioni di seta”

Venerdì 23 organizzato dall'Istituto Confucio dell'Università

Torino, 20 set. (askanews) – Musica dalla Cina al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. In occasione della Festa di Mezz’Autunno, l’Istituto Confucio dell’Università di Torino celebra la ricorrenza con una serata dedicata alla musica del “Paese di Mezzo”: venerdì 23 settembre alle 21, concerto “Vibrazioni di seta” al Conservatorio di piazza Bodoni, con due musicisti dell’United Kingdom Chinese Music Ensemble, Cheng Yu e Dennis Kwong Thye Lee.L’evento, gratuito e con prenotazione obbligatoria, è realizzato in collaborazione con Unione Musicale. La Festa di Metà Autunno è una delle festività più sentite dai Cinesi in patria e all’estero: per trasmetterne lo spirito nel capoluogo piemontese, ecco quindi uno spettacolo che coniuga l’aria insufflata nel flauto con la seta, materiale con cui tradizionalmente si fabbricavano le corde degli strumenti musicali.Il guqin, cetra a sette corde, il pipa, liuto a quattro corde, e il flauto in bambù di tipo xiao, sono da sempre associati al raffinato mondo dell’aristocrazia imperiale e sono divenuti nei secoli parte integrante