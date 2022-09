Martedì 20 settembre 2022 - 16:08

Scritte no vax, Schifani: solidarietà a sanitari Covid Palermo e Odg

"Gesto increscioso, mi auguro forze ordine rintraccino presto autori"

Roma, 20 set. (askanews) – “Lasciano semplicemente sconcertati le folli scritte da no vax davanti alla sede dell’ordine dei giornalisti e nell’hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo”. Lo dice il presidente Renato Schifani, candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Siciliana.“Esprimo i miei sentimenti di piena solidarietà al commissario emergenza Covid Palermo Renato Costa, a tutti i sanitari e amministrativi, impegnati nella lotta alla pandemia, e al presidente, ai consiglieri dell’ordine ma a tutta la stampa che profonde sempre energie per una libera e corretta informazione anche in Sicilia – aggiunge – e che è stata in trincea anche durante i momenti più difficili dell’emergenza Covid. I giornalisti sono sentinelle dell’informazione e devono garantire il diritto dei cittadini di essere informati. Mi auguro che le forze dell’ordine possano in tempi brevi rintracciare coloro che si sono resi autori di questo gesto davvero increscioso”, conclude Schifani.