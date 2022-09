Martedì 20 settembre 2022 - 17:14

Nelle ultime 24 ore 28.395 contagi e 60 morti di Covid-19 (tasso di positività al 13,7%)

La regione con più casi positivi è la Lombardia, poi il Veneto

Roma, 20 set. (askanews) – Torna a salire la curva epidemica del Covid-19. In Italia, nelle ultime 24 ore, si registrano 28.395 nuovi casi di positività al virus e 60 morti per Covid-19 (ieri erano stati 31). Il totale delle vittime è 176.669 da inizio pandemia. I dati sono stati resi noti dal bollettino del ministero della salute.Le persone al momento positive sono 414.067, e 410.422 sono in isolamento domiciliare. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 207.434 (ieri 67.416), con un tasso di positività, ieri pari al 12,3 per cento, che oggi sale al 13,7 per cento.Con 5.570 contagi, la Lombardia è la regione con il maggior numero di casi odierni. Seguono il Veneto (+3.590), il Piemonte (+2.714), il Lazio (+2.520) e la Campania (+2.381). Rispetto al sistema sanitario le persone ricoverate in terapia intensiva sono 150, una in meno di ieri. I pazienti con sintomi nei reparti ordinari sono 3.495. I dimessi/guariti sono 41.480.Nav/Int14