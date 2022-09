Martedì 20 settembre 2022 - 17:40

Nautica, Regione Liguria a Salone Genova con stand e videowall

Toti: è un settore strategico per l'economia della nostra regione

Genova, 20 set. (askanews) – Dal 22 al 27 settembre torna il Salone Nautico internazionale di Genova, una delle più importanti manifestazioni nautiche a livello mondiale. Alla kermesse sarà presente anche la Regione Liguria con uno stand e un grande videowall che accoglierà i visitatori all’ingresso.“Ancora una volta gli occhi del mondo sono puntati sulla Liguria – spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – per un appuntamento imperdibile, che torna dopo l’enorme successo della scorsa edizione e dopo essere stato, nel 2020, il primo grande evento italiano realizzato in presenza nell’anno dell’emergenza sanitaria. Genova si conferma una delle capitali mondiali della nautica, settore strategico per l’economia della Liguria assieme a economia del mare, manifattura e logistica, tutti ambiti strettamente legati al mare, elemento cardine della cultura e dell’orizzonte di questa terra. Il Salone nautico – conclude Toti – valorizza quindi il legame indissolubile, storico, sociale ed economico della nautica con il territorio ligure”.Sul videowall della Regione Liguria verrà proiettato “Liguria, il più bel mare d’Italia”, un video inedito che fa parte della campagna “Liguria 77” varata quest’estate per raccontare le 77 tra spiagge e approdi che hanno ricevuto la Bandiera blu. Anche quest’anno, infatti, grazie ai 32 Comuni (e 63 spiagge totali) che hanno ricevuto la prestigiosa certificazione europea FEE, la Liguria si conferma prima a livello nazionale per la qualità del mare. Sono 13 inoltre i Comuni che hanno ricevuto la Bandiera blu relativa agli approdi, per un totale di 14 riconoscimenti.I 36 video della campagna “Liguria 77”, diffusi sui canali social ufficiali della Regione Liguria e dell’Agenzia di promozione turistica InLiguria, sono stati visti da 14 milioni di persone su Facebook e Instagram. Lo stand della Regione Liguria sarà dedicato ai 13 comuni che hanno ottenuto la Bandiera blu dedicata alla qualità degli approdi. Lo stand, che conterrà schermi che proietteranno i video dedicati agli scali vincitori della Bandiera blu, offrirà infatti ai sindaci delle località vincitrici la possibilità di organizzare incontri dedicati alla valorizzazione delle loro città e delle attività dei loro approdi.