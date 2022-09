Martedì 20 settembre 2022 - 14:59

Coronavirus, in Abruzzo 891 positivi e due decessi

Chieti diventa la provincia più colpita dal virus

CONDIVIDI SU:





















L’Aquila, 20 set. (askanews) – Sono 891 i casi positivi al Covid registrati in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (un 86enne, mentre il secondo risale ai giorni scorsi) e sale a 3.659 vittime. Ci sono, inoltre, 923 guariti in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono invece, 27.671 (-34 rispetto a ieri). In particolare, 110 pazienti (+6 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 2 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.208 tamponi molecolari e 5.035 test antigenici. Dei casi positivi di oggi, 215 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 311 in provincia di Chieti, 186 in provincia di Pescara (+186), 163 in provincia di Teramo.