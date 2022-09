Martedì 20 settembre 2022 - 15:56

Ambiente e sostenibilità, a fiera di Ferrara al via RemTech Expo

Atteso, tra gli altri, il mentore di Bill Gates Robert Jhonson

Bologna, 20 set. (askanews) – “Dal Risanamento alla Rigenerazione: il futuro del Pianeta Terra nella transizione ecologica”. E’ il tema che verrà affrontato agli “Stati generali sulla gestione e sviluppo sostenibile dei territori” in occasione del RemTech Expo, l’evento internazionale che prenderà il via alla Fiera di Ferrara domani, mercoledì 21 settembre, e proseguirà fino al 23. All’evento inaugurale interverranno, tra gli altri, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, il ministro all’Istruzione Patrizio Bianchi.RemTech Expo, come ha ricordato il general manager Silvia Paparella, amministratore delegato di Ferrara Expo, “registra quest’anno numeri senza precedenti ma soprattutto un rinnovato spirito di collaborazione, di visione e di costruzione condivisa. Proprio sui temi della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile dei territori a supporto del paese e dell’Europa”. Saranno oltre 300 le imprese tra le più rappresentative, nazionali ed internazionali, che parteciperanno all’evento. E saranno 2.000 i relatori e gli ambassador presenti, provenienti da 90 paesi nel mondo e rappresentativi dei cinque continenti.RemTech Expo, che è giunto alla sedicesima edizione, non è solo un momento di rappresentazione dello stato attuale e di condivisione delle prospettive future: è un vero e proprio hub tecnologico ambientale che opera in forma permanente ed in cui il comparto pubblico e il settore privato hanno modo di confrontarsi e dialogare in maniera costruttiva ed efficace.Oltre ai convegni e alle tavole rotonde, alla fiera di Ferrara saranno decine i workshop per tecnici di enti locali, architetti, ingegneri, rappresentanti delle forze dell’ordine e della Protezione. Accompagnati da esperti e rappresentanti di istituzioni, i partecipanti si soffermeranno sulle bonifiche ambientali e su consumo sostenibile, sulle tecniche per la gestione delle coste e le migliori soluzioni per promuovere l’efficienza e la riduzione dei costi di energia.Tra gli incontri, giovedì alle 18,30, anche quello con Robert Jhonson, mentore di Bill Gates, Bill Clinton e Michael Jordan sul tema di come competere nell’era della sostenibilità e dell’intelligenza artificiale. Venerdì mattina si svolgerà la Conferenza nazionale sul codice della ricostruzione alla presenza, tra gli altri, del capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, del commissario ricostruzione 2016, Giovanni Legnini, e del commissario Ponte di Genova, Marco Bucci.“RemTech Expo da anni, per la nostra esperienza che risale al 2018 quando abbiamo iniziato come Arma dei Carabinieri questa missione, è una palestra – ha ricordato il generale Giuseppe Vadalà, Commissario unico di governo Bonifiche delle discariche abusive -. Per lavorare meglio e subito, potendo incontrare tutti gli attori istituzionali e privati, e si approfondisce sempre grazie alla miriade di convegni che vengono promossi”.Spazio anche alla comunicazione ambientale, al rischio meteorologico, alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alle risorse previste con il Pnrr a favore dei territori.