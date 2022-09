Martedì 20 settembre 2022 - 02:12

Ad Agrigento eletto il Consiglio Direttivo di BCsicilia

Si occupa salvaguardia e valorizzazione beni culturali e ambientali

Roma, 20 set. (askanews) – Eletto il Consiglio Direttivo della sezione di Agrigento di BCsicilia, un’associazione culturale e di volontariato che opera per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.L’Assemblea dei soci del gruppo cittadino ha nominato all’unanimità come Presidente Emanuele Di Bella, Vicepresidente Francesco Urso, Segretario sarà Giuseppe Giambrone ed Economo Giovanna Grisafi, mentre a Responsabile della formazione è stato chiamato Girolamo Carubia e come Responsabile della comunicazione Giovanni Matina. All’incontro erano presenti Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia e il Responsabile del Gruppo Subacqueo di BCsicilia Gaetano Lino.Nel corso della riunione è stato anche elaborato un programma per realizzare nel territorio gli obiettivi associativi, nell’ultimo trimestre dell’anno corrente. Dal prossimo mese di ottobre sarà avviato un corso di filosofia per adulti per avvicinare a questa disciplina soprattutto coloro che non hanno avuto l’opportunità di conoscerne gli elementi fondamentali, ma desiderano imparare questa particolare forma di conoscenza. Gli incontri si terranno nella prima e nella terza settimana, nella giornata di venerdì pomeriggio; dal mese di novembre verrà invece proposto un corso di studi sulla storia della città di Agrigento in età medievale e moderna, con l’intento di esplorare vicende passate poco conosciute; tra novembre e dicembre si terrà la presentazione di un libro autobiografico dell’agrigentino Attilio Bianchetta che ricostruisce la vita della città nei giorni del 1943, l’ultimo anno guerra.