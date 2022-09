Lunedì 19 settembre 2022 - 15:39

Trapani, Pantaleo (Terzo Polo): intervenire sui consorzi di bonifica

"La loro efficienza è un aspetto cruciale per l'olivicoltura"

Roma, 19 set. (askanews) – “L’efficienza dei consorzi di bonifica è un aspetto cruciale per l’olivicoltura, che è la coltura prevalente del nostro territorio”. Lo afferma in una nota Giulia Pantaleo, candidata alla Camera del Terzo Polo nel collegio uninominale di Trapani.“I consorzi – prosegue la Pantaleo – necessitano di manutenzione e di progetti di ammodernamento per il rifacimento delle varie condotte idriche, ormai vetuste. Se, entro qualche anno, questa rotta non sarà invertita, molte linee non potranno più erogare acqua e le aziende del trapanese subiranno una doppia perdita economica. La prima riguarderà la capacità produttiva, la seconda il valore patrimoniale. Inoltre, sembrerebbe che le dighe che alimentano gli impianti siano in alcuni casi prive di collaudo e questo inverno, pur avendo subito piogge abbondanti, hanno versato milioni di litri di acqua a mare. Siamo pronti ad affrontare con pragmatismo il famigerato problema della siccità?”.“Sul tema dell’agricoltura dovremmo cominciare a operare non più rincorrendo l’emergenza, ma in base a una programmazione. La gestione della risorsa idrica in agricoltura è fondamentale. Arginare gli eccessi pluviometrici e, nello stesso tempo, garantire l’approvvigionamento di risorse idriche durante la siccità ai nostri agricoltori – chiude Giulia Pantaleo – deve essere una priorità per chi si candida a rappresentare questo territorio”.