Lunedì 19 settembre 2022 - 17:46

Milano, testa di maiale davanti a stele commissario Calabresi

Inquirenti non escludono alcuna ipotesi

Roma, 19 set. (askanews) – Una testa di maiale, infilzata su un’asta conficcata nel terreno, è stata fatta trovare a poca distanza dalla stele posta a ricordo del luogo in cui venne ucciso a Milano il commissario Luigi Calabresi. Accertamenti sul fatto sono stati avviati dalla Digos della Polizia. Gli inquirenti non tendono ad escludere alcuna ipotesi. Allo stato non sono state diffuse o rese note rivendicazioni. (Segue)