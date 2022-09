Lunedì 19 settembre 2022 - 11:24

Marche, ancora senza esito le ricerche dei due dispersi

Prosegue rimozione macerie e fango. Oggi sopralluogo di Curcio

Milano, 19 set. (askanews) – Ancora senza esito le ricerche del piccolo Mattia di 8 anni e della 56enne Brunella Chiù, dispersi in seguito al drammatico alluvione del 15 settembre scorso nella zona di Senigallia, in provincia di Ancona.I soccorritori che lavorano da tre giorni, sono stati impegnati nelle ricerche anche la notte scorsa ma purtroppo senza successo, mentre prosegue incessantemente il lavoro di rimozione delle macerie e di pulizia dal fango di strade, case e aziende.Oggi il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, sarà nei Comuni più colpiti della provincia di Pesaro e Urbino, e di Ancona per una serie di sopralluoghi.