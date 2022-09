Lunedì 19 settembre 2022 - 15:47

Mammoliti, Marmo e Sforza alla festa “Fermento in Langa”

Stasera al Birrificio Agricolo Baladin di Piozzo (Cn)

Milano, 19 set. (askanews) – Una grande festa a base di musica, birra, e alta cucina. Chef, panificatori, pizzaioli, pasticceri e bartender, saranno protagonisti questa sera della festa di fine estate di ItaliaSquisita “Fermento in Langa”, nel Birrificio Agricolo Baladin di Piozzo , in provincia di Cuneo.Sono una trentina in tutto. Tra di loro ci saranno Michelangelo Mammoliti, chef del ristorante di prossima apertura, La Rei Natura, lo chef Enrico Marmo del Ristorante Balzi Rossi di Ventimiglia (IM), lo chef Stefano Sforza del ristorante Opera Ingegno e Creatività di Torino. Tutti presenteranno un piatto da abbinare a una birra.Ognuno di loro offrirà il proprio contributo per un fine benefico comune, la raccolta fondi a favore della Fondazione Specchio dei Tempi, che da oltre 65 anni sostiene a Torino, in Italia e nel mondo anziani soli, famiglie bisognose, malati, senzatetto, bambini e popolazioni vittime di calamità.Ad aprire la festa di “Fermento in Langa”, il trombettista jazz Paolo Fresu.