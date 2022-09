Sabato 17 settembre 2022 - 13:53

Studente muore durante stage, Zaia: tragedia gravissima

Il cordoglio del presidente della Regione Veneto

Roma, 17 set. (askanews) – “Esprimo cordoglio e piena vicinanza alla famiglia del diciottenne stagista di Noventa di Piave”. Così afferma in una nota il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. “Davanti ad una tragedia gravissima come questa si fatica a trovare le parole – continua il governatore – Non si può morire, infatti, durante uno stage. Deve essere fatta chiarezza fino in fondo sulle dinamiche dell’infortunio in modo che non rimanga il minimo dubbio su quello che è accaduto. So che queste parole non possono restituire la vita a quel povero ragazzo e tantomeno diminuire, in queste ore, l’immenso strazio della sua famiglia, ma sono l’espressione di un dolore sincero che viene dal cuore”.