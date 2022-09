Venerdì 16 settembre 2022 - 18:26

Sono moltissimi gli sfollati per l’alluvione nelle Marche

La maggior parte nel comune di Senigallia

Roma, 16 set. (askanews) – Sono al momento 150 le persone sfollate in seguito all’ondata di maltempo che ha travolto le Marche secondo l’ultima nota diffusa dalla Prefettura di Ancona.“La maggior parte di queste persone si trova nel comune di Senigallia, ma il numero è in crescita”. “Al riguardo – si legge nel comunicato – sono stati predisposti dalle forze di polizia dedicati servizi di prevenzione e controllo sugli immobili evacuati”. “Altre situazioni di possibile evacuazione sono attualmente all’esame” precisa la Prefettura, sottolineando che “le priorità al momento sono ancora la ricerca dei dispersi, la prevenzione di ulteriore fase valutativa del pericolo per le persone e l’aiuto ai più fragili”.Mpd/Int2