Venerdì 16 settembre 2022 - 14:10

Maltempo, su Campania peggioramento meteo: prorogata allerta

Allerta Arancione in molte zone fino alle 18 di domani

Napoli, 16 set. (askanews) – In Campania è stata prorogata, fino alle 18 di domani, l’allerta meteo di criticità Arancione per molte zone. La Protezione civile della Regione ha emanato un nuovo avviso per piogge e temporali anche di forte intensità su tutta la Campania. L’allerta è di livello Arancione per molte zone, i temporali saranno intensi sull’intero territorio regionale. La nuova allerta si sovrappone e affianca quella già in vigore fino alle 18 di oggi: criticità Arancione su Piana campana, Napoli, isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele con temporali che potrebbero essere di forte intensità e Gialla su tutto il resto della regione, ma con temporali che, in ogni caso, potrebbero essere intensi. Dalle 18 di oggi fino alle 18 di domani il livello di criticità Idrogeologica e Idraulica è: Arancione, sulle zone 3,5,6,8 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento) dove si prevede un peggioramento e Gialla sulle restanti zone. Dalla mattina di domani entra in vigore anche una allerta meteo per venti forti e mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Possibili fulmini. I temporali potranno dar luogo, soprattutto nelle zone in cui l’allerta è Arancione, a instabilità di versante, anche profonda, con frane e colate rapide di fango e caduta massi. In tutta la Campania si prevede un rischio idraulico e idrogeologico: sono possibili allagamenti, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni particolarmente fragili del territorio.