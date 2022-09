Venerdì 16 settembre 2022 - 17:49

Covid, Rezza: siamo al di sotto di qualsiasi soglia di criticità

Esortazione ai più fragili ad accedere a nuovi vaccini

Roma, 16 set. (askanews) – Questa settimana “l’incidenza si fissa intorno a 186 casi per 100.000 abitanti. L’Rt mostra una tendenza alla stabilizzazione, siamo a 0,92, quindi al di sotto della soglia epidemica”. Lo spiega il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel consueto video a commento dei dati del report settimanale sulla situazione epidemiologica nel Paese. “Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva – prosegue – siamo, rispettivamente, al 5,7% e all’1,4%, quindi ben al di sotto di qualsiasi soglia di criticità relativa alla congestione delle strutture sanitarie”. “Considerata la disponibilità di nuovi vaccini adattati alle varianti circolanti – esorta – è importante, soprattutto per le persone fragili e per gli ultra 60enni, effettuare le dosi booster in modo da ridurre il rischio di malattia grave e di ospedalizzazione”.