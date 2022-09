Venerdì 16 settembre 2022 - 14:03

Alluvione nelle Marche, non tutte le vittime sono state identificate. Tra i dispersi due bambini

Continuano le operazioni di soccorso

Milano, 16 set. (askanews) – E’ di 9 morti e 4 dispersi il bilancio del nubifragio che si è abbattuto nella notte sulle Marche, colpendo in particolare i territori delle province di Ancona e Pesaro Urbino. Lo ha riferito la prefettura di Ancona che ha rivisto il precedente bilancio, precisando che due vittime “sono in corso di identificazione” e perciò “potrebbero essere ricomprese nel numero dei dispersi che allo stato sono 4” compresi “due di minore età”.Il Centro di Coordinamento Soccorso è stato attivato ieri sera dal Prefetto di Ancona Darco Pellos e “si trova in convocazione permanente presso la Sala operativa della Regione Marche”.Fcz/Int14