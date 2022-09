Venerdì 16 settembre 2022 - 12:40

Alluvione nelle Marche, i sindaci: non c’era allerta. I bollettini prevedevano “nessuna criticità”

Caduti oltre 400 mm di pioggia in poche ore, un temporale auto-rigenerante

Roma, 16 set. (askanews) – Dopo il tragico conto dei morti a causa dell’alluvione nelle Marche, finiscono sul banco degli imputati i bollettini di allerta di Protezione civile nei quali secondo diversi sindaci non sarebbero state riportate informazioni corrette sugli eventi climatici previsti, che poi si sono dimostrati particolarmente estremi.“É avvenuto tutto in poco tempo e senza alcuna allerta particolare”, ha detto il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini.Secondo il Bollettino di criticità idrogeologica e idraulica regionale pubblicato ieri alle ore 13:00 dalla Regione Marche – e disponibile sul sito della Regione – per ieri non era prevista nessuna criticità idraulica nè idrogeologica (allerta verde “assente”), mentre per i temporali era prevista un’allerta gialla “ordinaria” nelle zone 1 e 3 della Regione, nelle zone interne delle province di Pesaro-Urbino e di Ancona. Per oggi invece nessuna criticità per le tre categorie previste, idraulica, idrogeologica e temporali.Gli avvisi di condizioni meteorologiche avverse emessi, tra mercoledì e ieri, dalla Protezione civile nazionale (che ricorda sempre come “spetta alle Regioni coinvolte l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati”), prevedevano per giovedì “allerta arancione su gran parte di Toscana e Umbria” e “valutata allerta gialla su Lazio, Molise, gran parte di Abruzzo e parte di Lombardia, Toscana, Liguria, Umbria, Marche e Friuli Venezia Giulia”; per oggi “allerta arancione su parte di Lazio e Campania” e “valutata allerta gialla su gran parte del Veneto, su alcuni settori di Friuli Venezia Giulia, Molise e sul restante territorio di Lazio e Campania”.L’alluvione nelle Marche è stata determinata da un temporale auto-rigenerante che ha scaricato una enorme quantità di pioggia: 418 mm in 7 ore, di cui 350 in 4 ore.Si è trattato di un temporale stazionario (un sistema convettivo a mesoscala) che ha scaricato sulle stesse zone enormi quantità di pioggia. L’evento è stato amplificato dal caldo anomalo (ieri nella zona c’erano 30 gradi) e dalla siccità degli ultimi mesi.Nel corso delle prossime 24-48 ore – affermano i meteorologi Meteo Expert – la situazione andrà migliorando nelle Marche con anche delle schiarite. Il miglioramento però sarà temporaneo in attesa di una nuova fase di maltempo prevista per domani con rischio di forti temporali nella regione, soprattutto nel settore nord.Sav/Int14