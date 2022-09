Venerdì 16 settembre 2022 - 10:56

Allarme bomba al ministero salute a Roma, evacuati uffici

Roma, 16 set. (askanews) – Gli uffici del ministero della salute sono stati evacuati per un allarme bomba. Secondo quanto si è appreso le forze dell’ordine si sono attivate dopo una segnalazione anonima arrivata al centralino. Il presunto ordigno era stato segnalato sia nella sede principale su lungotevere Ripa, a Trastevere, sia in quella distaccata all’Eur, in viale Ribotta. Gli articieri dei carabinieri sono al lavoro, si spiega.