Venerdì 16 settembre 2022 - 10:52

Allarme bomba al ministero salute a Roma, arrivano artificeri

Carabinieri intervengono dopo una segnalazione anonima

Roma, 16 set. (askanews) – Allarme bomba al ministero della salute, a Roma. Gli artificeri sono intervenuti nelle sedi di Trastevere, in lungotevere Ripa, ed all’Eur in via della Ribotta. Secondo quanto si è appreso le forze dell’ordine hanno risposto ad una chiamata di emergenza dopo una segnalazione anomina. Carabinieri e polizia hanno disposto l’evacuazione degli uffici.