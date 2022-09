Giovedì 15 settembre 2022 - 15:10

Per la Commissione d’inchiesta una terza nave ha causato disastro della Moby Prince

Ecco cosa avvenne il 10 aprile 1991 quando il traghetto entrò in collisione con una petroliera davanti a Livorno

Roma, 15 set. (askanews) – “Lo scenario più vero possibile è quello che indica come la Moby Prince abbia fatto un cambio di rotta improvviso a causa della presenza di una terza nave. La Moby Prince fece quella manovra di emergenza e andò a collidere con la Agip Abruzzo, che a sua volta era in una zona dove non doveva stare”. Lo ha detto il presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta, Andrea Romano, su quanto avvenne il 10 aprile 1991 il traghetto Moby Prince entrò in collisione con la petroliera Agip Abruzzo nella rada del porto di Livorno. A bordo, 75 passeggeri e 66 marinai. Tutti morti tra le fiamme, tranne Alessio Bertrand, cuoco di Ercolano, gravemente ferito e a lungo malato.“Non è stato possibile identificare la terza nave – ha proseguito Romano – Il nostro lavoro, iniziato il 13 luglio dello scorso anno, si è interrotto con lo scioglimento delle camere. Abbiamo comunque messo a disposizione della magistratura i risultati del nostro lavoro”.Oggi la commissione parlamentare di inchiesta ha depositato sul caso della Moby Prince il rapporto conclusivo. “Il dato certo è che non vi fu una esplosione prima della collisione, ma solo successiva all’incidente con la petroliera Agip Abruzzo. Il tema esplosione è stato usato per fare confusione. Come la presenza della nebbia o la distrazione del comandante”, ha spiegato il presidente Romano.Infatti, “la Commissione ritiene in primis che le condizioni di visibilità di quella sera fossero normali, così come la condotta tenuta dal comando del traghetto fosse in linea con i principi di prudenza e diligenza. La collisione tra il traghetto Moby Prince e la petroliera Agip Abruzzo è avvenuta all’interno dell’area di divieto di ancoraggio che era presente al tempo in rada, a seguito di una turbativa esterna della navigazione provocata da un terzo natante che non è stato possibile identificare con certezza”, scrive nel rapporto la commissione parlamentare d’inchiesta. E si sottolinea che “le perizie tecniche disposte dalla Commissione hanno consentito di escludere che prima della collisione il traghetto Moby Prince avesse potuto avere avarie al timone e/o al sistema delle eliche di propulsione, tali da modificarne improvvisamente la rotta”.In modo analogo – si aggiunge- “è stato accertato che l’esplosione a bordo del traghetto sia stata un evento avvenuto in seguito alla collisione con la petroliera e che per questo non possa essere ritenuta la causa della turbativa alla navigazione”.“L’analisi ingegneristica commissionata dalla Commissione – sottolinea il rapporto – ha concordemente verificato come una turbativa esterna sia stata la causa della collisione e che questa sia intervenuta in un momento spazio- temporale molto preciso, nel quale il traghetto stava regolarmente navigando nelle acque antistanti il porto di Livorno”.La Commissione ritiene dunque – è la conclusione – che, “nello scenario di quella sera, la presenza di una terza unità navale in movimento abbia interferito con la rotta del traghetto e abbia obbligato il Moby Prince ad una manovra evasiva”.Ma il rapporto si ferma qui. “Pur avendo individuato alcuni interessanti spunti di indagine, la Commissione parlamentare d’inchiesta non è in grado di indicare con certezza quale sia l’identità di questo terzo natante, in quanto il termine anticipato della Legislatura ha interrotto gli accertamenti che erano stati disposti”, si spiega in un passaggio del rapporto finale. In particolare, “nel corso delle proprie attività di indagine questa Commissione ha avuto conferma della valutazione, pienamente condivisibile, fatta dalla Commissione senatoriale in merito al ‘comportamento di ENI connotato di forte opacità’. Opacità riscontrata, in particolare, in merito alla determinazione della effettiva provenienza della petroliera, del carico realmente trasportato e delle attività svolte durante la sosta nella rada di Livorno; comportamento, dunque, certamente opaco che questa Commissione ritiene di biasimare”.La Commissione, inoltre, “concorda con le risultanze cui è pervenuta la precedente Commissione senatoriale in termini di non riconducibilità della tragedia né alla presenza della nebbia né all’asserita condotta colposa, in termini di imprudenza e negligenza, avuta dal comando del traghetto Moby Prince e concorda anche con le censure già mosse in tema di mancato soccorso alle persone imbarcate sul traghetto da parte della Capitaneria di Porto di Livorno”.“La Commissione ribadisce inoltre che quanto posto in essere da parte dell’equipaggio del Moby Prince dopo la collisione, ovvero l’avere raccolto tutti i passeggeri nel salone De luxe certamente per un tempo molto lungo, sia stato un comportamento di valore e coraggio straordinari. I membri dell’equipaggio, infatti – si ricorda – sono eroicamente rimasti ai posti assegnati, nel tentativo disperato di salvare i passeggeri con loro imbarcati”.Nav/Int14