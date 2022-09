Giovedì 15 settembre 2022 - 15:28

Lazio, D’Amato: i casi calano su base settimanale, oggi 1.611

3 i decessi e 26 le terapie intensive

Roma, 15 set. (askanews) – Casi ancora in calo e nuova diminuzione su base settimanale (-10%) e l’incidenza scende a 167 per 100 mila abitanti con un valore Rt stabile a 0.92. I dati diffusi oggi dall’assessore alla sanità del Lazio Alessio D’Amato fotografano questa immagine e oggi nella regione “su 3.264 tamponi molecolari e 10.986 tamponi antigenici per un totale di 14.250 tamponi, si registrano 1.611 nuovi casi positivi (+58), 3 i decessi (-1), 378 i ricoverati (-10), 26 le terapie intensive (-1) e +2.134 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11,3%, mentre i casi a Roma sono a quota 770”.