Giovedì 15 settembre 2022 - 17:11

Covid, oggi 17.978 nuovi casi. 60 decessi

In calo i ricoveri, anche in terapie intensive

Roma, 15 set. (askanews) – Sono 17.978 i casi di Covid-19 conteggiati in Italia nelle ultime 24 ore secondo i dati diffusi dl Ministero della Salute nel bollettino quotidiano. 60 i decessi. 24.603 i guariti. In calo i ricoveri sia nelle terapie intensive (-8 rispetto a ieri) che nei reparti ordinari (-87).Con 146.983 tamponi processati, il tasso di positività è a 12,2% (+1,2%).140.516.076 le dosi di vaccino somministrate in totale.