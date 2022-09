Mercoledì 14 settembre 2022 - 15:05

Roma, Zingaretti: a Tor Bella Monaca le Torri Ater cambiano

Facciate moderne, colorate, isolamento termico e tetti a norma

Roma, 14 set. (askanews) – “A Tor Bella Monaca a ispezionare i cantieri delle torri in ristrutturazione. Ci dicevano che non sarebbe stato possibile, che le cose non sarebbero cambiate, oggi invece la prima torre è completata e tra poco anche la seconda, la terza e la quarta. Nulla è impossibile se si crede in quello che si fa e si lavora senza sosta per raggiungere un grande obiettivo”. Così il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti oggi s Roma, a Tor Bella Monaca, per monitorare i lavori di riqualificazione delle Torri Ater, la prima è terminata. “Facciate nuove, moderne, colorate, isolamento termico e tetti a norma. Ce l’abbiamo fatta e non ci fermiamo!”.